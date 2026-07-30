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30.07.2026 06:31:29
Sound Financial Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sound Financial Bancorp hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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