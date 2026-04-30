Sound Financial Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Sound Financial Bancorp gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,61 USD gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at