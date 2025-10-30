Sound Financial Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sound Financial Bancorp hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sound Financial Bancorp 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 15,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at