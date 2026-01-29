Sound Financial Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sound Financial Bancorp lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 USD je Aktie generiert.

Sound Financial Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sound Financial Bancorp ein EPS von 1,80 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 61,62 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 62,06 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at