Sound Financial Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sound Financial Bancorp hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sound Financial Bancorp im vergangenen Quartal 15,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sound Financial Bancorp 15,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at