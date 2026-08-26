Lizhi Aktie
WKN DE: A3EVJF / ISIN: US53933L2034
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26.08.2026 14:42:50
Sound Group H1 Net Income Rises, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, Sound Group Inc. (SOGP) announced its financial results for the first half of 2026, reporting a net income of RMB 123.5 million, or RMB 0.14 a share, compared to RMB 70.5 million, or RMB 0.07 a share, in the prior year.
Adjusted net income was RMB 124.4 million, or RMB 0.15 a share, compared to RMB 73.3 million, or RMB 0.07 a share, in the first half of 2025.
Total net revenues for the period rose 25 percent, to RMB 1.691 billion from last year's RMB 1.358 billion.
In pre-market hours, SOGP was trading at $15.59, up 26.62 percent on the Nasdaq.
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