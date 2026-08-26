Lizhi Aktie

Lizhi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVJF / ISIN: US53933L2034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.08.2026 14:42:50

Sound Group H1 Net Income Rises, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Wednesday, Sound Group Inc. (SOGP) announced its financial results for the first half of 2026, reporting a net income of RMB 123.5 million, or RMB 0.14 a share, compared to RMB 70.5 million, or RMB 0.07 a share, in the prior year.

Adjusted net income was RMB 124.4 million, or RMB 0.15 a share, compared to RMB 73.3 million, or RMB 0.07 a share, in the first half of 2025.

Total net revenues for the period rose 25 percent, to RMB 1.691 billion from last year's RMB 1.358 billion.

In pre-market hours, SOGP was trading at $15.59, up 26.62 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs 13,46 8,90% Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen