Sound Group H1 Net Income Rises, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Wednesday, Sound Group Inc. (SOGP) announced its financial results for the first half of 2026, reporting a net income of RMB 123.5 million, or RMB 0.14 a share, compared to RMB 70.5 million, or RMB 0.07 a share, in the prior year.

Adjusted net income was RMB 124.4 million, or RMB 0.15 a share, compared to RMB 73.3 million, or RMB 0.07 a share, in the first half of 2025.

Total net revenues for the period rose 25 percent, to RMB 1.691 billion from last year's RMB 1.358 billion.

In pre-market hours, SOGP was trading at $15.59, up 26.62 percent on the Nasdaq.