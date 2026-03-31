Lizhi Aktie

Lizhi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVJF / ISIN: US53933L2034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 16:23:03

Sound Group Shares Jump 24% After Return To Profit In 2025

(RTTNews) - Sound Group Inc. (SOGP) shares rose 24.13 percent, up $3.98 to $20.44 on Tuesday, after the company reported net income attributable to ordinary shareholders of RMB 226.5 million for 2025, compared with a loss of RMB 69.6 million in 2024, as stronger revenue and improved operating performance supported profitability. EPS was RMB 0.24 in 2025 versus a loss of RMB 0.07 a year earlier.

The stock is currently trading at $20.44, above its previous close of $16.47, after opening at $21.75 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $19.57 to $23.50 during the session, with volume reaching 0.84 million shares, well above the average daily volume of 0.07 million.

Total net revenues increased to RMB 3.10 billion from RMB 2.03 billion, driven by value-added services revenue rising to RMB 3.06 billion from RMB 2.02 billion, while subscription and other revenue increased to RMB 46.3 million from RMB 13.2 million.

Sound Group's 52-week range is $1.18 to $37.00.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs 16,88 2,37% Lizhi Inc Sponsered American Despository Shs Repr 20 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 März 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
03:17 1. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.03.26 1. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Entspannung in Nahost: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Kräftiges Plus an den US-Börsen -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen