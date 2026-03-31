Lizhi Aktie
WKN DE: A3EVJF / ISIN: US53933L2034
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31.03.2026 16:23:03
Sound Group Shares Jump 24% After Return To Profit In 2025
(RTTNews) - Sound Group Inc. (SOGP) shares rose 24.13 percent, up $3.98 to $20.44 on Tuesday, after the company reported net income attributable to ordinary shareholders of RMB 226.5 million for 2025, compared with a loss of RMB 69.6 million in 2024, as stronger revenue and improved operating performance supported profitability. EPS was RMB 0.24 in 2025 versus a loss of RMB 0.07 a year earlier.
The stock is currently trading at $20.44, above its previous close of $16.47, after opening at $21.75 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $19.57 to $23.50 during the session, with volume reaching 0.84 million shares, well above the average daily volume of 0.07 million.
Total net revenues increased to RMB 3.10 billion from RMB 2.03 billion, driven by value-added services revenue rising to RMB 3.06 billion from RMB 2.02 billion, while subscription and other revenue increased to RMB 46.3 million from RMB 13.2 million.
Sound Group's 52-week range is $1.18 to $37.00.
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