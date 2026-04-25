SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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25.04.2026 15:40:00
SoundHound AI: Could the Stock 10X by 2030?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), a developer of speech and audio recognition services, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) four years ago. Its stock started trading at $8.72, but it's trading below $8 as of this writing.Could this out-of-favor AI stock bounce back and generate a ten-bagger return by 2030? Let's review its business model, growth rates, and valuations to see where its stock is headed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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