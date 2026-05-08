SoundHound AI Aktie

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WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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Zahlen vorgelegt 08.05.2026 22:05:00

SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg

SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg

Mit Spannung hatten Investoren auf die Veröffentlichung der Bilanz von SoundHound AI gewartet. Am Donnerstag war es dann soweit.

SoundHound AI hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 rote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,06 US-Dollar nach einem Gewinn von 0,31 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld einen Rückgang des EPS auf -0,10 US-Dollar prognostiziert.

Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten sich daneben auf 42,6 Millionen belaufen. Tatsächlich setzte SoundHound im Berichtsquartal 44,2 Millionen US-Dollar um - nach 29,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die SoundHound AI-Aktie verlor im NASDAQ-Handel 7,79 Prozent auf 8,88 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

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