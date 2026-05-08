SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|Zahlen vorgelegt
|
08.05.2026 22:05:00
SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg
SoundHound AI hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 rote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,06 US-Dollar nach einem Gewinn von 0,31 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld einen Rückgang des EPS auf -0,10 US-Dollar prognostiziert.
Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten sich daneben auf 42,6 Millionen belaufen. Tatsächlich setzte SoundHound im Berichtsquartal 44,2 Millionen US-Dollar um - nach 29,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
Die SoundHound AI-Aktie verlor im NASDAQ-Handel 7,79 Prozent auf 8,88 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com
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