SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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21.07.2026 13:30:00
SoundHound AI Could Be a Great Long-Term Buy. Here's the Bull Case.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) aims to control the conversational layer that connects users, AI models, and real-world services. Its growing presence in vehicles and restaurants creates an intriguing opportunity, but profitability remains the crucial test that could determine whether this emerging platform becomes an enduring AI business.Stock prices used were the market prices of July 10, 2026. The video was published on July 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SoundHound AI
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08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
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07.05.26
|Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
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26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
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12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
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