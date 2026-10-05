SoundHound AI Aktie

SoundHound AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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05.10.2026 15:55:01

SoundHound AI Stock: Is it a Bargain Buy at $6?

SoundHound AI (NASDAQ:SOUN)'s stock has been struggling badly this year. It's already down more than 40%, even as other stocks involved in artificial intelligence (AI) are soaring. The market has been doing well, but SoundHound AI has not.

That's a troubling sign, but it might also mean that there's an opportunity here. The key is to understand why the stock is down, and whether the market is overreacting to a recent news event involving the business, or if there are truly fundamental issues that are preventing SoundHound AI from joining the larger tech rally.

Below, I'll look at what the real reason for SoundHound AI's decline is, and whether the tech stock is a steal of a deal while it's trading at around $6.

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