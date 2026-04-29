SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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29.04.2026 04:30:00
SoundHound AI Stock Down 66% From Its High -- Is It Finally a Screaming Buy?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has established itself as a pioneering provider of conversational artificial intelligence (AI) software and services. The company's tech stack has already seen meaningful adoption in the restaurant services and automotive categories, and there are signs that expansion opportunities are materializing in segments, including healthcare, insurance, and financial services.Despite the business continuing to post sales growth, which reflects ramping demand, SoundHound AI stock has been hit with some big pullbacks. The company's share price is down roughly 14% in 2026, and it's down roughly 66% from its lifetime high, at the time of this writing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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