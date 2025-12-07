SoundHound AI Aktie

SoundHound AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

07.12.2025 10:38:00

SoundHound AI Stock Is Down 36% in 2025. Where Could It Be at the End of 2026?

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) develops conversational artificial intelligence (AI) applications designed to understand voice prompts and respond in kind, and it's in high demand from some of the world's biggest brands across industries like hospitality, automaking, and healthcare.Most of SoundHound's products are still in the early stages of commercialization, but the company's revenue is growing rapidly. Nevertheless, its stock price has plummeted 36% so far in 2025 as investors weigh its sky-high valuation against the business's potential.However, based on Wall Street's 2026 revenue forecast for SoundHound, its stock might actually be cheap at the current level for investors who are willing to hold it for the next 12 months or longer. Read on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
