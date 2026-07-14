SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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15.07.2026 00:05:00
SoundHound AI Stock Is Down 37% in 2026. Is This the Ultimate Buying Opportunity, or Is More Downside Ahead?
While many artificial intelligence (AI) stocks are outperforming the broader market right now, not every name in this space has been a winner. SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) stock is down 37% this year, and it recenty was trading 68% below its 2024 record high.SoundHound AI is a leading developer of conversational AI software, which is currently used by some of the world's biggest brands across industries such as automotive manufacturing, hospitality, healthcare, and more.Investors have trimmed their exposure to its stock because of its sky-high valuation, but it's starting to look attractive after its recent losses. Is it time to buy the dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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