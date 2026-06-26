SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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26.06.2026 12:26:00
SoundHound AI Stock Is Down 70% From Its 52-Week High. Time to Buy?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) stock spent the last year on a roller-coaster ride. Its rapidly rising revenue growth and high interest in agentic artificial intelligence (AI) took its stock to a peak of more than $21 per share last October.However, a high valuation, along with massive losses and shareholder dilution, prompted investors to sell the tech stock. Consequently, it is down almost 70% from that peak after giving back all the gains the stock made since late 2024. Is that enough to make SoundHound AI stock a buy again? Let's take a closer look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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