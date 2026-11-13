SoundHound AI Aktie

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WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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13.11.2026 04:11:02

SoundHound AI Stock Is Down Almost 60% in 2026, but Wall Street Thinks It Can Soar 155% By the End of 2027. Here’s Why It Could Be One of the Best Buys Amid the Tech Sell-Off.

Shares of SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) have been clobbered on the stock market this year, losing nearly 60% of their value as of this writing.

The conversational voice artificial intelligence (AI) solutions provider has struggled on the stock market amid widening losses. However, analysts seem bullish about SoundHound AI's potential over the coming year. Let's see why that may be the case.

Image source: Getty Images.

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