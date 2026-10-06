SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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06.10.2026 11:45:00
SoundHound AI Stock Outlook: What Investors Can Expect Over the Next Year
Artificial intelligence (AI) audio agent company SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has disappointed shareholders thus far in 2026. As of this writing, the stock is down 41.6%, while the S&P 500 has climbed 12.8% over the same period.
Based on analyst forecasts, 2027 could offer a better performance, but even with those forecasts, a note of caution is warranted.
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Analysen zu SoundHound AI
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