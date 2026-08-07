SoundHound AI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SoundHound AI präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,190 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 61,9 Millionen USD – ein Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 42,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at