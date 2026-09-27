SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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28.09.2026 01:55:15
SoundHound AI vs. BigBear.ai: Revenue Trends Reveal Key Insights About These Artificial Intelligence Companies
BigBear.ai (NYSE:BBAI) provides technology consulting and advanced data analytics solutions to help clients make informed decisions around national security and defense.
It secured national approval in the Netherlands for airport security software and expanded its customized generative artificial intelligence capabilities for defense missions, while also appointing a retired military general to its Board of Directors.
SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) develops custom voice-assistant technology that enables companies to create conversational experiences for consumers.
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05.08.26
|Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
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Analysen zu SoundHound AI
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