SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|Bilanzpräsentation
|
27.02.2026 17:02:00
SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen
Der Umsatz lag daneben im Berichtsquartal bei 55,1 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahreswert von 34,5 Millionen US-Dollar und Analystenschätzungen von 54,0 Millionen US-Dollar.
Die Gesamtjahresbilanz von SoundHound
Im Gesamtjahr 2025 kam bei dem KI-Unternehmen ein Minus von 0,03 US-Dollar je Aktie zustande. Hier hatten Analysten zuvor ein EPS von -0,23 US-Dollar in Aussicht gestellt, nachdem der Vorjahreswert bei -1,04 US-Dollar gelegen hatten. Der Umsatz entwickelte sich daneben von 84,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 168,9 Millionen US-Dollar nach oben. Prognostiziert hatten die Analysten hier im Vorfeld einen Sprung auf 167,8 Millionen US-Dollar.
"Angesichts der massiven Umwälzungen durch KI im traditionellen Softwarebereich suchen Unternehmen nach Partnerschaften mit KI-Experten, die ihnen zum Erfolg in der neuen Ära verhelfen können. Dies beschert SoundHound Rückenwind", so Keyvan Mohajer, CEO und Mitgründer von SoundHound AI im Rahmen der Pressemitteilung des Unternehmens. "Unsere Ergebnisse sprechen für sich. Alle wichtigen Gewinnkennzahlen stiegen, und im letzten Quartal konnten wir dank der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Lösungen für Unternehmen eine Rekordzahl an Kundenverträgen abschließen", betont der Firmenmanager.
Die SoundHound AI-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 3,12 Prozent tiefer bei 8,70 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: