SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|KI-Aktie mit Zahlen
|
06.11.2025 22:23:08
SoundHound-Aktie in Rot: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt
Für SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.
Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.
Die SoundHound-Aktie zeigt sich in nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 2,11 Prozent schwächer bei 13,93 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com
