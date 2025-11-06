SoundHound AI Aktie

SoundHound AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

KI-Aktie mit Zahlen 06.11.2025 22:23:08

SoundHound-Aktie in Rot: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt

Die Bilanzvorlage von SoundHound war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal.

Für SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.

Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die SoundHound-Aktie zeigt sich in nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 2,11 Prozent schwächer bei 13,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

