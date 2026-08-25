SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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25.08.2026 23:15:00
SoundHound's Powerful No-Screen AI Opportunity Faces a High-Stakes Fight
SoundHound (NASDAQ: SOUN) is chasing a future where voice replaces more taps, apps, and screens. If its technology becomes the neutral interface inside cars, restaurants, and TVs, the opportunity could expand dramatically. But Apple (NASDAQ: AAPL) has a formidable advantage, making the battle over who controls the next digital interface critical for SoundHound investors.Stock prices used were the market prices of Aug. 14, 2026. The video was published on Aug. 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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