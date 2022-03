Source Energy Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Source Energy Services präsentierte in der am 09.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,780 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Source Energy Services ein EPS von 4,58 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,800 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Source Energy Services -36,810 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 319,86 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 249,88 Millionen CAD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 4,840 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 320,00 Millionen CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at