Source Energy Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Source Energy Services lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Source Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 201,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at