Source Industries (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Source Industries (India) ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Source Industries (India) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,03 INR gegenüber -0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 800 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at