17.02.2026 06:31:28
Source Natural Foods Herbal Supplements: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Source Natural Foods Herbal Supplements veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte Source Natural Foods Herbal Supplements 1,58 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 203,0 Millionen INR – ein Plus von 94,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Source Natural Foods Herbal Supplements 104,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
