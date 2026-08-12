Source Natural Foods Herbal Supplements: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Source Natural Foods Herbal Supplements lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213,5 Millionen INR – ein Plus von 76,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Source Natural Foods Herbal Supplements 121,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at