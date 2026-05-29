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29.05.2026 06:31:29
Source Natural Foods Herbal Supplements veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Source Natural Foods Herbal Supplements hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 1,93 INR gegenüber 0,970 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 160,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,28 INR gegenüber 4,51 INR im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 703,77 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 449,23 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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