20.04.2026 06:31:29

Source Rock Royalties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Source Rock Royalties stellte am 17.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Source Rock Royalties mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Source Rock Royalties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 21,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,03 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,69 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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