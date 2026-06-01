Source Rock Royalties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Source Rock Royalties lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Source Rock Royalties hat ein EPS von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at