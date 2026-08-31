Source Rock Royalties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Source Rock Royalties hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at