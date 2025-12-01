|
Source Rock Royalties zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Source Rock Royalties hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Source Rock Royalties ebenfalls ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,62 Prozent auf 1,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,0 Millionen CAD gelegen.
