SOURCENEXT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOURCENEXT lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 JPY gegenüber -0,870 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at