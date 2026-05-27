SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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27.05.2026 21:46:29
Sourcerock Group Adds to Patterson-UTI Energy Stake, According to Recent SEC Filing
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Sourcerock Group LLC increased its position in Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) by 713,127 shares. The fund’s quarter-end valuation for this stake shifted by $81.34 million, reflecting both trading activity and price changes.This Patterson-UTI Energy buy now represents 7.12% of the fund’s 13F reportable assets.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Patterson-UTI Energy Inc.
|9,94
|1,39%
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