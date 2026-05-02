Eskom Holdings SOC Aktie
ISIN: US2964634099
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02.05.2026 06:00:35
South Africa now has a power surplus, says Eskom chief
Long a byword for failure through years of power shortages, the state utility is now grappling with how to raise demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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