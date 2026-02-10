South Asian Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

South Asian Enterprises hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

South Asian Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,630 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 83,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem South Asian Enterprises 3,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at