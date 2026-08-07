South Bow veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

South Bow hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,640 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 591,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 18,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 725,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at