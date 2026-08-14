South Dakota Soybean Processors LLC Cap Units -A- veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

South Dakota Soybean Processors LLC Cap Units -A- hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 195,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 326,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at