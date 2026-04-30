MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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01.05.2026 01:01:02
South East Water’s management should be sacked, MPs say
Shareholders in utility group should also ‘take share of blame’ for failures, says parliamentary reportWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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