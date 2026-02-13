|
13.02.2026 06:31:29
South Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
South Electronics präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen JOD – das entspricht einem Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 JOD. Im Vorjahr waren 0,550 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,22 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 1,22 Millionen JOD.
