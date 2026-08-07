South Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

South Electronics hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,3 Millionen JOD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte South Electronics 0,2 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at