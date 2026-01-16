|
16.01.2026 06:31:29
South India Paper Mills: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
South India Paper Mills hat am 15.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat South India Paper Mills mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 21,30 Prozent gesteigert.
