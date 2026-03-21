Parts Aktie

Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

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21.03.2026 08:39:20

South Korea: Blaze at auto parts factory kills 11

Around 170 people were working at the plant in Daejeon when the fire began to spread rapidly. Workers were seen jumping from windows to escape the flames.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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