Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
|
21.03.2026 08:39:20
South Korea: Blaze at auto parts factory kills 11
Around 170 people were working at the plant in Daejeon when the fire began to spread rapidly. Workers were seen jumping from windows to escape the flames.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!