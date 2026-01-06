Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
06.01.2026 02:31:23
South Korea and China seek improved ties amid state visit
South Korean President Lee Jae Myung said he hoped for a "new phase" in ties with China during his state visit. Xi Jinping called for the countries to protect regional peace in a "more complex and turbulent" world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seek LtdShsmehr Nachrichten
Analysen zu Seek LtdShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Seek LtdShs
|12,90
|-2,27%