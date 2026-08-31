HANDS CORPORATION Aktie

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WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003

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31.08.2026 08:35:20

South Korea hands jail term to Unification Church leader

Han Hak-ja has been convicted on bribery charges after giving the former first lady several luxury gifts. She has denied any wrongdoing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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