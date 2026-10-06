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06.10.2026 07:18:56
South Korea Investigates Possible Use of A.I. in Hacks on Its Banks
The president said there were signs that such models were used in recent attacks on several banks involving customer data. Police are investigating.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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