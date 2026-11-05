Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
05.11.2026 10:47:22
South Korea tests Arctic shipping route amid Russia-West row
For South Korean ships, navigating off north coast of Russia dramatically reduces travel time to Europe, but the pro-Ukraine coalition might see it as undermining their efforts to isolate Moscow.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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