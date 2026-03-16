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Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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16.03.2026 14:11:21

South Korea uneasy as US moves air defenses to Middle East

Reports indicate the US is redeploying some Patriot and THAAD air defense batteries from South Korea to the Middle East. The move comes as Pyongyang continues saber rattling.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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