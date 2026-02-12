LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
|
12.02.2026 15:58:21
South Korean Court Rules Against Women in LG Inheritance Lawsuit
The widow and two daughters of LG’s former chairman sought to invalidate an inheritance agreement, claiming they were deceived into forfeiting their rightful inheritance.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|
04.02.26
|Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: LG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.09.25
|US agents raid Hyundai-LG site as Trump migrant crackdown escalates (Financial Times)
Analysen zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|73 300,00
|-0,27%
|LG Corp
|96 200,00
|-2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.