People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
19.11.2025 16:07:29
South Korean ferry carrying 267 people stranded
Some five passengers reportedly suffered injuries from the impact after the vessel ran aground on a small rocky island near Jindo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!